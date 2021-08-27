"Спартак" отправил предложение "Порту", но оно мало для того, чтобы заинтересовать их", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что "Спартак" попытается оформить переход Манафы до закрытия летнего трансферного окна.
Правый защитник Уилсон Манафа выступает за "Порту" с 2019 года. В текущем сезоне он провел всего 1 матч в рамках чемпионата Португалии. В общей сложности за "Порту" 27-летний футболист сыграл в 111 матчах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
"Порту" располагается на 4-м месте в таблице португальского чемпионата, имея в активе после 3-х матчей 7 очков.
СМИ: "Спартак" попытается приобрести защитника "Порту" Манафу до закрытия трансферного окна
"Спартак" отправил предложение "Порту" по Манафе
Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника "Порту" Уилсона Манафы, рассказал о предложении "Спартака" по игроку.
Фото: "Getty Images"
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