Напомним, встреча "Ахмата" и "Арсенала" в рамках 6 тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба. На 31 минуте хозяева поля забили скандальный гол, проигнорировав правила фэйр-плей - Бернард Бериша ускорился и остановил у боковой линии мяч, который Даниил Хлусевич направил в аут, чтобы оказать медицинскую помощь игроку своей команды, после чего совершил с ним проход к воротам и отдал голевую передачу.
"Есть принципы "Fair play". Случившийся вчера эпизод является классическим примером этого негласного правила. Наш защитник демонстративно и умышленно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь. Можно рассказывать все что угодно, но не понимать в той ситуации этого было невозможно. Это было очевидно всем, в том числе и игроку "Ахмата", оставившему мяч в игре", - приводит заявление туляков Sport24.
"Арсенал" после вчерашнего матча располагается на 15-м месте в таблице чемпионата России. В активе "оружейников" 4 очка. В следующем туре туляки сыграют на своем поле с ЦСКА.
"Ахмат" идет на 7-й строчке, набрав в 6 турах 9 очков. После паузы на игры сборных подопечные Талалаева в Санкт-Петербурге проведут встречу с "Зенитом".
"Арсенал" сделал заявление по поводу скандального эпизода в матче с "Ахматом"
"Арсенал" сделал официальное заявление касательно эпизода, который случился в матче 6-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: РПЛ
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