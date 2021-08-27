"Все вопросы по игре "Спартака" к Попову, который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя. Не я назначала Виторию - не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается", - цитирует Салихову Sport24.
Накануне "Спартак" на своем поле уступил "Сочи" (1:2) в рамках 6-го тура Российской Премьер-лиги. После этого матча "красно-белые" занимают 9-е место в таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков. После паузы на игры сборных московский клуб на "Открытие Банк Арене" примет подмосковные "Химки".
Перед началом сезона "Спартак" возглавил Руй Витория. Под его руководством москвичи одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. "Красно-белые" не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской "Бенфике" (0:2, 0:2).
Сегодня "Спартак" узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы. Москвичи сыграют с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Зарема: не я назначала Виторию - не мне принимать решение о его увольнении
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала ситуацию с наставником "красно-белых" Руем Виторией.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!