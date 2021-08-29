— Я отношусь к этой награде как к большому авансу! На мой взгляд, я еще ничего не сделал, чтобы получать такую награду. Но буду стараться ее оправдать. Будем стараться воплотить надежды болельщиков, — цитирует Слуцкого "Реальное время".
Вчера, 28 августа, стало известно, что Слуцкий получил государственную награду в виде медали "100 лет образования ТАССР" из рук президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Событие приурочили к приближающемуся дню республики Татарстан.
Президент Татарстана вручил государственную награду Слуцкому
Слуцкий — о получении государственной награды: я еще ничего не сделал, чтобы получить ее. Но буду стараться оправдать
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на получение государственной награды.
Фото: ФК "Рубин"
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