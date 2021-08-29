Сообщается, что клуб ищет кандидата на эту должность. Как только подходящий человек будет найден, то Репетюк покинет "Локомотив".
Агент полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинев назвал Репетюка "иудой" из-за ситуации с травмой своего клиента. Это не единственная причина, по которой "Локомотив" готов расстаться с главой своего медицинского штаба. У самого клуба накопилось к Репетюку слишком много вопросов.
Источник: Чемпионат.
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Источник: "Локомотив" сменит главу медицинского департамента после критики агента Миранчука
Глава медицинского департамента "Локомотива" Алексей Репетюк покинет свою должность.
Фото: Getty Images
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