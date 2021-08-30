По данным источника, вероятно, таким образом спортивного директора ищет "Зенит", "Спартак" или "Краснодар".
Согласно описанию вакансии, идет поиск специалиста, задачей которого будет: разработать, внедрить и претворить в жизнь видение стратегии развития клубной академии.
Кроме того, в обязанности специалиста будут входить отчетность перед владельцем и гендиректором, а также деятельность под контролем технического консультанта клуба.
Отметим, что на данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Краснодар" идет седьмым с девятью очками в активе. "Спартак" - 10-й (семь очков).
Источник: Eurostavka
Один из клубов чемпионата России ищет спортивного директора по объявлению в интернете
На портале Football Jobs, специализирующемся на поиске вакансий в мире футбола, опубликовано объявление о поиске спортивного директора для одного из клубов чемпионата России.
Фото: "Спартак"
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