Один из клубов чемпионата России ищет спортивного директора по объявлению в интернете

На портале Football Jobs, специализирующемся на поиске вакансий в мире футбола, опубликовано объявление о поиске спортивного директора для одного из клубов чемпионата России.

Фото: "Спартак"