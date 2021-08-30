Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пабло, вероятно, уйдет из "Локо" до конца летнего трансферного окна. Отмечалось, что бразильский защитник будет отдан в аренду.
Агент Пабло опроверг эту информацию. По его словам, игрок остается в "Локомотиве".
"Пабло не покидает "Локомотив", - сообщил агент.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 30-летний Пабло провел пять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" намерен отдать Пабло в аренду
Агент Пабло опроверг информацию о предстоящем уходе игрока из "Локомотива"
Агент Рафаэль Феликс, представляющий интересы защитника "Локомотива" Пабло, опроверг данные о предстоящем уходе игрока из московской команды.
Фото: "Локомотив"
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