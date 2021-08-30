Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым "Спартак" вскоре может отправить Виторию в отставку.
Федун назвал такие сообщения прессы домыслами.
"Это все домыслы, которые я не комментирую", - заявил владелец "Спартака".
Отметим, что СМИ также сообщали о заинтересованности "Спартака" в назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера. Однако позже в клубе опровергли эту информацию.
Источник: РБК
В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном назначении Фонсеки главным тренером команды
"Это все домыслы". Федун - о сообщениях про возможное увольнение Витории
Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на сообщения о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!