Ловрен выразил надежду на то, что "Зениту" удастся улучшить результаты на европейской арене. Хорватский защитник заявил, что хочет, чтобы "сине-бело-голубые" не просто выходили в Лигу чемпионов, но и пробивались в плей-офф турнира.
"Получится ли улучшить результаты? Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для "Зенита". Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. "Зенит" ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы", - заявил Ловрен.
Напомним, что на групповой стадии ЛЧ соперниками "Зенита" будут "Ювентус", "Челси" и "Мальме".
Источник: Чемпионат
Ловрен: знаю, что "Зенит" верит в меня и строит свое будущее вместе со мной
Ловрен: получится ли у "Зенита" улучшить результаты в Лиге чемпионов? Я надеюсь на это
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о предстоящем выступлении команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"
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