С 2018 по 2022 года лига получает ежегодно за продажу прав на матчи Премьер-лиги 1,7 миллиарда рублей.
До 1 сентября "Матч ТВ" как действующий вещатель имеет право предоставить предложение на покупку трансляций матчей Премьер-лиги, которое лига должна рассмотреть на приоритетной основе. Если стороны договорятся, то тендера не будет, а "Матч ТВ" продолжит вещание РПЛ.
Источник: РБК.
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Источник: "Газпром-Медиа Холдинг" сделал предложение по покупке прав на трансляцию РПЛ на существенно лучших условиях
"Газпром-Медиа Холдинг", владеющий телеканалом "Матч ТВ", планирует улучшить предложение по покупке прав на трансляцию матчей РПЛ.
Фото: РПЛ
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