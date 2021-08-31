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Петржела: не верю, что Крал перейдет в "Вест Хэм". Не хочу его обидеть, но он еще не готов к уровню АПЛ

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что не верит в переход полузащитника "Спартака" Алекса Крала в "Вест Хэм".
Фото: "Getty Images"
Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что клуб договорился с "Вест Хэмом" по поводу аренды полузащитника Алекса Крала.

"Я много читал об интересе к Кралу из Лондона, в Чехии об этом тоже достаточно говорят. Но, если честно, я не вижу, как бы он там мог закрепиться. Не хочу его обидеть, но для меня он не готов еще к уровню чемпионата Англии. Я был счастлив, когда он постоянно играл в прошлом сезоне, но сейчас новый тренер "Спартака" не всегда его выпускает в составе", - цитирует Петржелу Metaratings.

Полузащитник Алекс Крал стал игроком "Спартака" осенью 2019 года. В состав "красно-белых" он перебрался из "Славии", стоимость трансфера составила 12 млн евро. Контракт чешского футболиста с москвичами рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник провел 5 матчей в чемпионате России и 2 встречи в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2, 0:2). В этих играх Крал стал автором 1 голевой передачи. В общей сложности за "Спартак" чех сыграл в 60 матчах, не забил ни одного гола и отдал 6 результативных передач.

Алекс Крал в составе сборной Чехии выступал на минувшем чемпионате Европы. Чехи на этом турнире дошли до 1/4 финала, а Крал сыграл в 4-х матчах.

Мележиков: "Вест Хэм" арендует Крала с обязательным правом выкупа

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Теги: Петржела Крал Спартак Вест Хэм
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