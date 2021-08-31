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Стало известно, сколько болельщиков посетят матч ЦСКА - "Спартак"

Дерби между ЦСКА и "Спартаком", которое пройдет 19 сентября, с большой долей вероятности пройдет при 30% вместимости.
Фото: РПЛ
По информации источника, РФС подавал в Роспотребнадзор заявку на три матча: две игры сборной России и дерби. Отмечается, что эти игры планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями. Матчи национальной команды согласованы, ожидается, что такая же квота будет одобрена и на матч ЦСКА - "Спартак".

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет в рамках 8-го тура на "ВЭБ Арене". Игра состоится 18 или 19 сентября. Армейский клуб располагается на 6-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 9 очков. "Красно-белые", набрав 7 очков в шести матчах, идут на 10-й строчке.

По итогам шести туров чемпионата России единоличным лидером является петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" набрали 14 очков. На втором месте идет московское "Динамо". В активе "бело-голубых" 13 очков. По 12 очков в 6-ти матчах набрали "Сочи" и "Локомотив". Эти команды занимают 3-е и 4-е место соответственно.

Источник: Чемпионат

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Теги: ЦСКА Спартак
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