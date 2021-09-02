Геркус заявил, что если лимит ослабят, это не приведет к кардинальным изменениям. По его словам, проблема лимита является надуманной.
"По лимиту я многократно высказывался. Сейчас это считают проблемой, но если его ослаблять, то кардинальных изменений это не даст. Проблема очень надумана. Глобально она не изменит наш футбол. Это не подтверждается никакими моими видениями и опытом", - сказал Геркус.
Источник: РБ Спорт
Министр спорта РФ Матыцин: лимит на легионеров обязательно должен быть
Геркус: если ослабить лимит на легионеров, кардинальных изменений это не даст
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о потенциальном изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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