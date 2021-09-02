Кабанов рассказал, что сначала получал в "Спартаке" 500 рублей по контракту стажера. Также он сообщил, что некоторые игроки "Спартака" делали дорогостоящие приобретения. При этом футболисты, совершавшие такие покупки, надолго не задерживались в клубе, отметил Кабанов.
"Сколько я получал в "Спартаке"? <...> Первый мой контракт был стажерским - 500 рублей. Дублерам платили уже в разы больше - четыре тысячи плюс премиальные.
Что можно было купить на четыре тысячи? Хорошие кроссовки. В целом это были неплохие деньги на карманные расходы. Нормальная зарплата по стране была около десятки. А вот дальше уже платили в долларах - где-то по 1-2 тысячи. И вот это испытание медными трубами проходили далеко не все. В клубе ведь также присматривались - как молодой парень будет распоряжаться деньгами, на что потратит. Кто-то себе "Мерседесы" покупал, кожаные пиджаки. Но эти игроки надолго в "Спартаке" не оставались", - рассказал Кабанов.
Отметим, что Кабанов являлся игроком "Спартака" в 2000-2001 годах.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Спартака" Кабанов: кто-то себе "Мерседесы" покупал, кожаные пиджаки, но эти игроки в клубе не оставались
Экс-вратарь "Спартака" Максим Кабанов рассказал о том, какие зарплаты были в московском клубе, когда он играл за "красно-белых".
Фото: ФК "Велес"
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