Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Испания U21
21:45
Россия U21Не начат
П1 1.37X 4.8П2 7.8

Экс-игрок "Спартака" Кабанов: кто-то себе "Мерседесы" покупал, кожаные пиджаки, но эти игроки в клубе не оставались

Экс-вратарь "Спартака" Максим Кабанов рассказал о том, какие зарплаты были в московском клубе, когда он играл за "красно-белых".
Фото: ФК "Велес"
Кабанов рассказал, что сначала получал в "Спартаке" 500 рублей по контракту стажера. Также он сообщил, что некоторые игроки "Спартака" делали дорогостоящие приобретения. При этом футболисты, совершавшие такие покупки, надолго не задерживались в клубе, отметил Кабанов.

"Сколько я получал в "Спартаке"? <...> Первый мой контракт был стажерским - 500 рублей. Дублерам платили уже в разы больше - четыре тысячи плюс премиальные.

Что можно было купить на четыре тысячи? Хорошие кроссовки. В целом это были неплохие деньги на карманные расходы. Нормальная зарплата по стране была около десятки. А вот дальше уже платили в долларах - где-то по 1-2 тысячи. И вот это испытание медными трубами проходили далеко не все. В клубе ведь также присматривались - как молодой парень будет распоряжаться деньгами, на что потратит. Кто-то себе "Мерседесы" покупал, кожаные пиджаки. Но эти игроки надолго в "Спартаке" не оставались", - рассказал Кабанов.

Отметим, что Кабанов являлся игроком "Спартака" в 2000-2001 годах.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Геркус: в "Спартаке" прослеживается тенденция хаоса и истерики
"Ахмат" арендовал у "Ред Булл Зальцбург" защитника Дарко Тодоровича
Экс-защитник "Тоттенхэма" Орье перейдет в "Арсенал". К игроку был интерес из России
Геркус рассказал о несостоявшемся переходе братьев Миранчуков в "МЮ" 1
Экс-игрок "Спартака" Кабанов: кто-то себе "Мерседесы" покупал, кожаные пиджаки, но эти игроки в клубе не оставались 1
Глава ВТБ рассказал о целях "Динамо" в нынешнем сезоне 3
Ионов и Фернандес пропустят матч сборной России с Кипром 8
Сборная Италии повторила мировой рекорд по числу матчей без поражений 1
"Этот клуб я всегда буду носить в сердце". Марадишвили опубликовал прощальное письмо для ЦСКА 5
Ташуев: мы сильнее Кипра и Мальты. Но это сыгранные команды, которые могут дать бой 2
Сборная Аргентины с Месси в составе победила Венесуэлу в матче отбора на ЧМ-2022
Сборная Бразилии обыграла чилийцев в матче отбора на чемпионат мира
Пьянич, которым интересовались "Спартак" и "Зенит", перешел в "Бешикташ" 2
Англия разгромила Венгрию, Италия и Болгария поделили очки
Чехия с Кралом в составе переиграла Беларусь
Армения сохранила 1 место в группе отбора на ЧМ-2022, сыграв вничью с Северной Македонией 1
Гол Вернера позволил Германии победить Лихтенштейн 2
Швеция обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2022
Бельгия одержала волевую победу над Эстонией
Даниил Фомин покинул расположение сборной России 5
Роналду: я не был уверен, что смогу снова играть под 7-м номером. Огромное спасибо Кавани 1
Роналду будет выступать за "МЮ" под 7-м номером 1
"Локомотив" отзаявил Зе Луиша 4
Стала известна заявка "Зенита" на групповой этап Лиги чемпионов 28
Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения 3
Источник: ЦСКА не будет подписывать хавбека "Анже" Фюльжени на замену Влашичу
Руй Витория посетил матч хоккейного "Спартака" с "Адмиралом" (фото)
"Локомотив" объявил о переходе Марадишвили 24
Грузия без Кварацхелии проиграла Косово 3
РФС объяснил, почему для реформации РПЛ была выбрана голландская компания Hypercube 7
Все новости
-