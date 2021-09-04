Полузащитник сборной России и "Динамо" Даниил Фомин не получил в расположении национальной команды серьезной травмы, сообщают СМИ. По данным источника, с высокой степенью вероятности футболист сможет принять участие в матче 7 тура Российской премьер-лиги, в котором бело-голубые принимают на своем поле "Нижний Новгород".
Ранее Фомин покинул расположение национальной сборной России из-за возникших болей в спине.
Источник: Sport24
СМИ сообщили информацию о состоянии здоровья Фомина
Хавбек сборной России и московского "Динамо" Данил Фомин избежал серьезной травмы.
Фото: РФС
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