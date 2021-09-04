Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
16:00
КазахстанНе начат
П1 1.39X 4.7П2 9.4
Сербия
19:00
ЛюксембургНе начат
П1 1.25X 6.2П2 13
Кипр
19:00
РоссияНе начат
П1 8X 4.6П2 1.44
Словения
19:00
МальтаНе начат
П1 1.25X 6П2 13
Латвия
19:00
НорвегияНе начат
П1 12X 6П2 1.27
Ирландия
19:00
АзербайджанНе начат
П1 1.57X 3.85П2 7.2
Израиль
21:45
АвстрияНе начат
П1 3.5X 3.3П2 2.21
Фарерские острова
21:45
ДанияНе начат
П1 30X 10П2 1.1
Нидерланды
21:45
ЧерногорияНе начат
П1 1.23X 6.8П2 12
Украина
21:45
ФранцияНе начат
П1 6.2X 3.95П2 1.6
Шотландия
21:45
МолдоваНе начат
П1 1.15X 7.8П2 24
Словакия
21:45
ХорватияНе начат
П1 4.2X 3.35П2 1.97
Гибралтар
21:45
ТурцияНе начат
П1 90X 20П2 1.02

СМИ сообщили информацию о состоянии здоровья Фомина

Хавбек сборной России и московского "Динамо" Данил Фомин избежал серьезной травмы.
Фото: РФС
Полузащитник сборной России и "Динамо" Даниил Фомин не получил в расположении национальной команды серьезной травмы, сообщают СМИ. По данным источника, с высокой степенью вероятности футболист сможет принять участие в матче 7 тура Российской премьер-лиги, в котором бело-голубые принимают на своем поле "Нижний Новгород".

Ранее Фомин покинул расположение национальной сборной России из-за возникших болей в спине.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Динамо Фомин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ сообщили информацию о состоянии здоровья Фомина
"Чайка" может прекратить существование в текущем виде: официальное заявление клуба
"Локомотив" представил новичков Керка и Анджорина (видео) 3
Моссаковский: сборная Кипра слабее российской. Но спокойно пройтись катком не получится
Пресс-служба "Спартака" сообщила о полной поддержке Витории со стороны руководства клуба 16
Кипр - Россия. Где смотреть отборочный матч ЧМ-2022 онлайн 4 сентября 2021
Сборная России показала перелет на Кипр и предыгровую тренировку перед матчем с киприотами (видео)
Червиченко: в матче с Кипром главное - не заразиться шапкозакидательством эксклюзив
Крал: до последнего момента не знал, состоится ли переход в "Вест Хэм". Теперь мы с Влашичем партнеры по команде 5
Сын Бекхэма подписал контракт с фарм-клубом "Интера Майами" 1
Уткин о матче Кипр - Россия: сегодня как на иголках с самого утра. Никому не верьте, кто говорит про "карликов" 4
Кипр – Россия: шанс Карпина выйти в единоличные лидеры по итогам первого круга отбора на ЧМ-2022 1
Лишь один игрок сборной Кипра не сможет сыграть против России
Сантос — о продлении контракта с "Зенитом": чувствую себя здесь как дома 2
Провалился в Италии, "игрок без головы". Кто такой Кастильехо, которого подписывает ЦСКА 31
СМИ: некоторые футболисты "Барселоны" обрадовались уходу Гризманна
Азмун: никогда не говорил о том, что уйду в другую команду 7
"Барселона" хочет продлить контракт с Фати
Источник: ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича этим летом 22
Боков: Влашич был лицом ЦСКА в последние три года, но клуб велик тем, что у нас нет незаменимых 2
Зайнутдинов не сыграет против Финляндии из-за проблем с визой
Наставник Кипра: мы уважаем и признаем силу сборной России, но верим в себя
Источник: защитник ЦСКА Карпов может продолжить карьеру в Болгарии 4
Пятов: хочу, чтобы вся сборная больше разговаривала на украинском языке, но это личное дело каждого 4
Кастильехо, которым интересуется ЦСКА, не включен в заявку "Милана" на Лигу чемпионов 3
Семин: Самошников в состоянии заменить Фернандеса в сборной России 2
Бабаев: ЦСКА не собирается подписывать Антона Миранчука
Бабаев: ЦСКА даже не рассматривал подписание Жиркова 1
Бывший одноклубник Кокорина Рибери перейдет в другой клуб Серии А 2
Пьянич, которым интересовались "Спартак" и "Зенит", раскритиковал тренера "Барселоны" Кумана 1
Все новости
-