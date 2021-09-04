— Я могу подтвердить только интерес со стороны "Локомотива", — цитирует агента Sport24.
Ранее появилась информация, что "Локомотив" предложил 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста. Также 12.5 миллионов за Биука предложил английский "Манчестер Сити", но "Хайдук" отклонил оба предложения, так как хочет выручить за игрока свыше 20 миллионов.
Источник: "Локомотив" предложил 10 миллионов за вингера "Хайдука"
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Агент Биуки: "Локомотив" интересуется футболистом
Дзенис Муйичич, агент вингера "Хайдука" Стипе Биука, подтвердил интерес к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: Getty Images
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