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Агент Биуки: "Локомотив" интересуется футболистом

Дзенис Муйичич, агент вингера "Хайдука" Стипе Биука, подтвердил интерес к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: Getty Images
— Я могу подтвердить только интерес со стороны "Локомотива", — цитирует агента Sport24.

Ранее появилась информация, что "Локомотив" предложил 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста. Также 12.5 миллионов за Биука предложил английский "Манчестер Сити", но "Хайдук" отклонил оба предложения, так как хочет выручить за игрока свыше 20 миллионов.

Источник: "Локомотив" предложил 10 миллионов за вингера "Хайдука"

Агент Анджорина: У "Локомотива" большие амбиции, как и у Фаустино. Это может быть идеальный союз

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Теги: Локомотив Хайдук Российские трансферы
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