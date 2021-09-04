"Алласаной интересовалось "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Наибольший интерес был со стороны бело-голубых. Однако трансфер не смог состояться из-за российского посредника, который не связан со мной и игроком. Тот запросил слишком высокий процент от трансфера и поэтому мы отказались от перехода в Россию", – передаёт слова Эрджана Metaratings.
Аллассана Ндао в летнее межсезонье перешёл в состав клуба из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".
Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4,5 млн евро. Однако сообщается, что игрок пополнил состав новый команды за сумму порядка 3 млн евро.
В текущем сезоне в местной лиге Ндао уже провёл два матча, в которых отличился одним забитым мячом.
За турецкую команду вингер в прошлом футбольном году отыграл 38 встреч. В них Ндао записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей и девять голевых передач.
Агент Ндао - о срыве трансфера в "Динамо": российский посредник запросил слишком высокий процент
Доган Эрджан, агент бывшего вингера "Фатих Карагюмбрюк" Аллассана Ндао, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны российских клубов и обосновал итоговый выбор игрока.
Фото: ФК "Фатих Карагюмбрюк"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!