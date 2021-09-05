Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили драку в Твери (фото)

Сообщается, что в результате пострадал один человек. 11 фанатов было задержано — это те, кто не успел убежать после потасовки.
В следующем туре чемпионата России "Зенит" сыграет с "Ахматом" дома. Затем команду Сергея Семака ждет выезд в Лондон на матч Лиги чемпионов против "Челси".
"Спартак" дома сыграет против "Химок", а затем проведет ещё один домашний матч — с "Легией" в Лиге Европы.
Источник: BAZA.
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Фото: BAZA
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