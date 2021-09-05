"Контакты по Уилсону со стороны "Спартака" действительно были. Но раз игрок до сих пор не покинул клуб, значит, его трансфер не рассматривается. Более того, ценник в 14 миллионов, которые запросил "Порту" за Манафу, нежизнеспособен", - приводит слова Фернандеса Sport24.
Манафа перешел в "Порту" в январе 2019 года. За это время в составе "драконов" 27-летний португалец провел 111 матчей во всех турнирах, отметившись в них 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Рыночная стоимость Манафы по оценкам профильного портала transfermarkt составляет 7 млн евро.
Агент Манафы рассказал о сорвавшемся трансфере защитника "Порту" в "Спартак"
Агент Мануэль Бланко Фернандес, представляющий интересы правого защитника "Порту" Уилсона Манафы, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Спартака".
Фото: Getty Images
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