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Титов: раньше футболисты могли принять по стакану и выйти на поле. В наше время — все-таки уже нет

Бывший российский футболист Егор Титов рассказал, что раньше футболисты могли выпить перед выходом на поле.
Фото: ФК "Спартак"
— Спортсмен и режим — понятия, которые идут бок о бок. Но ветераны часто говорят: в наше время и пили, и играли.

— В СССР действительно так и было. Люди могли принять по стакану и выходили на поле. В наше время — все-таки уже нет. Мы собирались семьями, общались, это было обязательно, по умолчанию, — цитирует Титова Sport24.

Игровая карьера 45-летнего Титова проходила с 1992 по 2010 год, а также с января по июль 2012 года. Всего за карьеру полузащитник провел 456 матчей, забил 106 голов и отдал 86 голевых передач.

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