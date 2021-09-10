— Будет ли Дзюба в порядке в этом сезоне? Конечно, как всегда. Он хороший нападающий и человек.
Cейчас он не в лучшей форме? Ничего страшного, в конце сезона все увидите, — цитирует Данни Sport24.
38-летний Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год, проведя за команду 256 матчей, забив 68 голов и отдал 73 голевые передачи.
33-летний Дзюба в семи матчах текущего сезона отдал две голевые передачи. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал футболиста на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Данни: Дзюба будет в порядке в конце сезона, все увидите
Бывший нападающий "Зенита" Мигель Данни высказался о форварде Артеме Дзюбе.
Фото: Getty Images
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