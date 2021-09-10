— Конечно, когда клуб с большой историей, в котором играли великие футболисты, обращает на тебя внимание, то это круто.
Мне было бы интересно попробовать себя в "Спартаке", но в то же время понимаю, что я в "Ростове" почти три года: команда переживает не самое лучшее время, и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду.
С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: "Отпустите меня, я хочу в "Спартак". Да и не стал бы так делать никогда, — рассказал футболист в интервью "Чемпионату".
В летнее трансферное окно сообщалось, что 21-летний Глебов заинтересовал московский "Спартак", который готов заплатить за его трансфер три миллиона евро.
Действующее соглашение Глебова с "Ростовом" истекает в 2024 году. "Ростов" в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке чемпионата России, набрав пять очков в шести турах.
Источник: "Спартак" сделал предложение "Ростову" по Глебову
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Глебов — об интересе "Спартака": когда клуб с большой историей обращает на тебя внимание, то это круто
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался об интересе со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"
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