"Я не в курсе дел команды, но очень надеюсь, что завтра победят", - сказала Зарема.
Отметим, что матч "Спартак" - "Химки" пройдет завтра, 11 сентября, в рамках седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
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Зарема: я не в курсе дел "Спартака", но очень надеюсь на победу над "Химками"
Спутница жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о предстоящем матче "красно-белых" с "Химками".
Фото: Global Look Press
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