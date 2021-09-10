"Могу только сказать, что интерес из России был, но "Бенфика" не захотела отпускать игрока. Сейчас ситуация успокоилась. Рафа работает дальше и концентрируется на футболе", - передает слова Араужо Sport24.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили "Бенфике" за 28-летнего португальца 30 млн евро, однако "орлы" отказались вести переговоры по его трансферу.
В квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22 Рафа провел четыре игры, в которых забил два мяча.
Агент Рафы Силвы подтвердил информацию об интересе к игроку из России
Антонио Араужо, агент крайнего полузащитника "Бенфики" Рафы Силвы, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
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