- Удалось ли ЦСКА сегодня сгладить отсутствие Марио Фернандеса? Я вообще не считаю травму Фернандеса потерей. Это ерунда. Понимаете, сейчас без разницы, кто будет играть справа или слева в атаке, почти никто не идет в обыгрыш на фланге. Поэтому главное для защиты - это закрыть зону. Марио с этим справлялся плохо, хотя он очень эффектно играет в атаке, с этим не поспоришь. Но в обороне он вообще никакой, постоянно дает прострелить или подать своему подопечному. Поэтому его игра - для тех, кто в футболе разбирается поверхностно, для кухарок, - передает слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Никита Зайцев.
Матч 7 тура РПЛ "Арсенал" - ЦСКА завершился вничью со счетом 2:2. Правый защитник Марио Фернандес, получивший травму в игре национальных сборных Россия - Хорватия (0:0), не попал в заявку "армейцев" на игру.
Пономарев: не считаю травму Фернандеса потерей. Его игра - для тех, кто в футболе разбирается поверхностно, для кухарок
Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info высказался на тему отсутствия в составе "армейцев" травмированного защитника Марио Фернандеса.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!