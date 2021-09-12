"Еврокубки? Мы играем по каждому матчу, у нас задача побеждать и зарабатывать очки. О местах будем думать весной, естественно стоит задача остаться в РПЛ и быть как можно выше. Спортивные цели - играть по каждой игре и побеждать. Разговор о еврокубках стоит поднять весной", - приводит слова Измайлова "Спорт-экспресс".
По итогам 7-и туров Российской Премьер-Лиги "Нижний Новгород" под руководством Александра Кержакова располагается на 6-й строчке турнирной таблицы, набрав 11 зачетных баллов.
19 сентября нижегородцы на своем поле будут принимать тульский "Арсенал". Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Гендиректор "Нижнего Новгорода": разговор о еврокубках стоит поднять весной
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов после победы над "Динамо" (2:1) в матче 7-го тура РПЛ поразмышлял о перспективах команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Нижний Новгород"