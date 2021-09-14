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Глушаков хочет вернуться в сборную России

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков ставит целью возвращение в сборную России.
Фото: РПЛ
— Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно, — рассказал Глушаков в интервью "Матч ТВ".

34-летний Глушаков последний раз играл за сборную России в марте 2018 года. Всего за национальную команду полузащитник сыграл в 57 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне Глушаков в семи матчах чемпионата России забил четыре гола.


Теги: Химки Сборная России Глушаков
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