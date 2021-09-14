— У Крыховяка уже третье удаление за время его пребывания в России? Он всегда ведет жесткую борьбу…
Однако надо признать, что такой опытный футболист, еще и капитан, не может так безрассудно играть, имея предупреждение. Подвел команду, — цитирует Бубнова Sportbox.
31-летний Крыховяк получил удаление в матче с "Ростовом" в 7-м туре РПЛ к 30 минуте. Он успел заработать две желтые карточки. Это третье удаление поляка в рамках Российской Премьер-лиги. С момента его дебюта в лиге, никто из игроков чемпионата не удалялся чаще.
Напомним, игровую карьеру в России Крыховяк начал в 2018 году, перейдя в московский "Локомотив".
Бубнов — о Крыховяке: такой опытный футболист не может так безрассудно играть, имея предупреждение
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка в матче с "Ростовом" (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"