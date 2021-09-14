Первый тренер Захаряна: он и по характеру, и по стилю подойдет "Барселоне"

— Он очень легко вливается в коллектив, в клуб. Он свое дело знает. Сейчас у него другие тренеры, так что не знаю, какой он прямо сейчас. Но я уверен, что он и по характеру, и по стилю подойдет "Барселоне", — рассказал Королев в интервью "РБ Спорту".
18-летний Захарян выступает за основной состав "Динамо" с прошлого года. В 20 матчах во всех турнирах он забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.
1 сентября Захарян дебютировал за основную команду сборной России.
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Фото: ФК "Динамо"