"Я был бы рад, если бы наши выигрывали на таких престижных соревнованиях. Но когда слышишь название соперника, всегда начинает трясти. Я просто боюсь, что наши не сумеют составить конкуренцию.
От других наших клубов тоже никакого ожидания. Я не уверен, что наши смогут составить конкуренцию. Единственная надежда на "Спартак". Может, он как-то сумеет показать что-то", - сказал Кавазашвили.
Напомним, сегодня петербургский "Зенит" в Лондоне стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. "Сине-бело-голубые" сыграют против "Челси". Этот матч пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00 мск. Эту встречу пропустят три игрока "Зенита" - защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, а также полузащитник Магомед Оздоев. Принять участие в матче может полузащитник Вильмар Барриос. Он успел прилететь в Лондон до начала матча.
Завтра в Лиге Европы "Спартак" на своем поле примет польскую "Легию". Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30 мск. А в четверг, 16 сентября, на своем поле "Локомотив" сыграет с "Марселем" в рамках Лиги Европы. Встреча на "РЖД Арене" стартует в 19:45 мск.
Источник: Матч ТВ
Кавазашвили - о российских клубах в еврокубках: единственная надежда на "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Челси" - "Зенит".
Фото: ТАСС