"Это реальность российского футбола. В еврокубках совсем другая скорость, поэтому вторые таймы очень сложны для клубов из России. Это уже тенденция.
Вчера "Зенит" тоже пропустил во втором тайме, но играл достойно. По сравнению со вчерашним "Зенитом" "Спартак" - детский сад. "Красно-белые" слабее в 3 раза", - сказал Петржела.
"Спартак" проиграл "Легии" (0:1) в домашнем матче групповой стадии Лиги Европы. "Красно-белые" пропустили гол на 91-й минуте встречи. Это уже третье поражение москвичей в этом еврокубковом сезоне. "Спартак" еще не забил ни одного мяча в этих играх. До встречи с "Легией" подопечные Витории два раза проиграли "Бенфике" (0:2, 0:2) в отборе Лиги чемпионов. В группу с "красно-белыми" входят "Наполи" и "Лестер".
С таким же счетом в Лондоне "Зенит проиграл "Челси". Игра прошла в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы пропустили гол на 69-й минуте. В квартете с "Зенитом" также есть "Ювентус" и "Мальме".
Третий участник еврокубков от России "Локомотив" проведет свой матч в четверг, 16 сентября. Соперником подопечных Николича станет французский "Марсель". Эта игра начнется в 19:45 мск на "РЖД Арене".
Источник: Sport24
Петржела: "Спартак" - детский сад по сравнению со вчерашним "Зенитом"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" (0:1) в Лиге Европы.
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