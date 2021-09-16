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Александр Кержаков: ни на одного из новичков "Нижнего Новгорода" не было потрачено ни копейки

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, как комплектовалась команда перед стартом сезона.
Фото: РИА Новости
Кержаков сообщил, что руководство клуба приняло решение не покупать игроков перед стартом сезона.

"Ни на одного из новичков не было потрачено ни копейки. Одни из них, такие как Кечкеш и Масоэро, пришли как свободные агенты, другие были отданы нам в аренду. Когда на клуб выделялся определенный бюджет, было принято решение - на данный момент никого не покупать", - сказал Кержаков.

Отметим, что "Нижний Новгород" пребывает на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кержакова 11 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Кержаков А Нижний Новгород
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