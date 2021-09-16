Кержаков сообщил, что руководство клуба приняло решение не покупать игроков перед стартом сезона.
"Ни на одного из новичков не было потрачено ни копейки. Одни из них, такие как Кечкеш и Масоэро, пришли как свободные агенты, другие были отданы нам в аренду. Когда на клуб выделялся определенный бюджет, было принято решение - на данный момент никого не покупать", - сказал Кержаков.
Отметим, что "Нижний Новгород" пребывает на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кержакова 11 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Александр Кержаков: ни на одного из новичков "Нижнего Новгорода" не было потрачено ни копейки
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, как комплектовалась команда перед стартом сезона.
Фото: РИА Новости