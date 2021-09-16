По данным источника, Заболотный тренируется по индивидуальной программе, он еще не вернулся к занятиям в общей группе. Участие нападающего в поединке со "Спартаком" под вопросом. При этом сроки полного восстановления игрока неизвестны из-за специфики повреждения.
Отметим, что матч ЦСКА - "Спартак" пройдет в понедельник, 20 сентября. Игра начнется в 19.30 мск.
На данный момент ЦСКА, набрав 10 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" также набрал 10 очков и идет девятым.
Источник: Sport24
Источник: Заболотный может пропустить матч со "Спартаком"
Фото: Sport24