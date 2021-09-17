— Он лишь отдаленно напоминает того Промеса, который играл за нас в чемпионском сезоне. Вроде бы выкладывается, но легкость куда-то пропала.
Раньше он и сам в одиночку мог решить исход встречи, бил издалека, попадал, — рассказал Кечинов в интервью "СЭ".
29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, приведя команду к победам в чемпионате и Кубке России. Затем в его карьере были "Севилья" и "Аякс".
В феврале этого года Промес вернулся в стан красно-белых, подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне Промес забил один гол в четырех матчах.
Кечинов: при Тедеско в "Спартаке" была хотя бы дисциплина. За счет нее и достигали результата
Кечинов: Промес лишь отдаленно напоминает себя образца чемпионского сезона
Фото: ФК "Спартак"