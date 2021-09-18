Экс-нападающий "Ньюкасла" и "Челси" Демба Ба находится в Москве и может стать спортивным директором "Локомотива", сообщают сенегальские СМИ.
По данным источника, сенегальца пригласил занять этот пост Ральф Рангник, руководящий в структуре "железнодорожников" отделом спорта и развития. Во время игровой карьеры Ба Рангник был его наставником в "Хоффенхайме", экс-футболиста и экс-тренера связывают дружеские отношения.
Источник: PariFoot au Senegal
Экс-форвард "Челси" Ба: Бека Бека приехал играть в Россию не из-за денег, а из-за Рангника
СМИ: Рангник позвал Ба на должность спортивного директора "Локомотива"
По данным источника, экс-форвард "Челси" Демба Ба может занять пост спортивного директора "Локомотива".
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