— Агаларов — будущее сборной? Не хочу говорить громкие слова. Это основной игрок нашей команды, — рассказал Газизов в интервью "СЭ".
Агаларов стал лучшим игроком матча 7-го тура чемпионата России против "Химок" (3:1), выйдя на первое место в списке бомбардиров РПЛ.
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Газизов высказался о перспективах Агаларова в сборной России
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал возможный вызов нападающего клуба Гамида Агаларова в сборную России.
Фото: ФК "Уфа"