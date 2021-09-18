- По составу "Краснодар" не слабее, чем ЦСКА и "Спартак", а по созидательной игре - убедительнее. Со всеми, кроме "Зенита", краснодарцы могут в теории играть с позиции силы. Но у них есть больное место в виде задней линии. Оборона, откровенно говоря, слабая, особенно на фоне постоянных потерь. Отсутствуют Мартынович и Петров, а тут еще повреждение получил Спайич. "Краснодар" слишком много пропускает, чтобы стабильно набирать очки, - передает слова Бубнова Sportbox.
"Краснодар" после гостевой победы над "Ахматом" со счетом 2:0 в рамках 8 тура Российской премьер-лиги поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Последнее поражение "быки" потерпели в матче 5 тура чемпионата против "Локомотива" (1:2), выдав после этого беспроигрышную серию из трех матчей с 7 набранными очками. В 8 встречах черно-зеленые пропустили 9 голов, что является девятым результатом в лиге (часть команд, пропустивших меньше, еще не сыграла свой матч 8 тура).
Бубнов: по составу "Краснодар" не слабее, чем ЦСКА и "Спартак", а по созидательной игре - убедительнее
Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал игру "Краснодара" в РПЛ после выездной победы "быков" над "Ахматом" (2:0) в рамках 8 тура чемпионата России.
Фото: Sportbox