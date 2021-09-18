Бубнов: по составу "Краснодар" не слабее, чем ЦСКА и "Спартак", а по созидательной игре - убедительнее

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Сочи
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.75

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ТомьНе начат
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Олимп-Долгопрудный
14:00
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Спартак-2
15:00
БалтикаНе начат
П1 3.15X 3.35П2 2.2
Текстильщик
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АкронНе начат
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КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат
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ОренбургНе начат
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Алания
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Вест Хэм
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Брайтон
16:00
ЛестерНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Тоттенхэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 5.6X 3.75П2 1.69
Вольфсбург
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.87X 3.75П2 4.1

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Реал Сосьедад
17:15
СевильяНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.09X 3.25П2 3.9
Валенсия
22:00
Реал МадридНе начат
П1 3.85X 3.8П2 1.93

Чемпионат Италии. Серия А

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Эмполи
13:30
СампдорияНе начат
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Венеция
16:00
СпецияНе начат
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Верона
19:00
РомаНе начат
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Лацио
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КальяриНе начат
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Ювентус
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Штутгарт
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БайерНе начат
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Боруссия Д
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УнионНе начат
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Клермон
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БрестНе начат
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Анже
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НантНе начат
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Марсель
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РеннНе начат
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ПСЖ
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Бубнов: по составу "Краснодар" не слабее, чем ЦСКА и "Спартак", а по созидательной игре - убедительнее

Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал игру "Краснодара" в РПЛ после выездной победы "быков" над "Ахматом" (2:0) в рамках 8 тура чемпионата России.
Фото: Sportbox
- По составу "Краснодар" не слабее, чем ЦСКА и "Спартак", а по созидательной игре - убедительнее. Со всеми, кроме "Зенита", краснодарцы могут в теории играть с позиции силы. Но у них есть больное место в виде задней линии. Оборона, откровенно говоря, слабая, особенно на фоне постоянных потерь. Отсутствуют Мартынович и Петров, а тут еще повреждение получил Спайич. "Краснодар" слишком много пропускает, чтобы стабильно набирать очки, - передает слова Бубнова Sportbox.

"Краснодар" после гостевой победы над "Ахматом" со счетом 2:0 в рамках 8 тура Российской премьер-лиги поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Последнее поражение "быки" потерпели в матче 5 тура чемпионата против "Локомотива" (1:2), выдав после этого беспроигрышную серию из трех матчей с 7 набранными очками. В 8 встречах черно-зеленые пропустили 9 голов, что является девятым результатом в лиге (часть команд, пропустивших меньше, еще не сыграла свой матч 8 тура).


Теги: Краснодар Бубнов
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