Бубнов: не удивлюсь, если уже зимой Агаларов перейдет в один из больших российских клубов

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
16:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.5X 3.05П2 3.2
Сочи
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
2 - 3
ТомьЗавершен
Олимп-Долгопрудный
1 - 1
СКА-Хабаровск2 тайм
Спартак-2
0 - 0
Балтика1 тайм
П1 4X 2.88П2 2.2
Текстильщик
16:00
ВолгарьНе начат
П1 2.8X 2.85П2 2.75
Торпедо
17:00
ОренбургНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.55
Краснодар-2
17:00
АкронНе начат
П1 2.28X 3.1П2 3.2
КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат
П1 3.05X 3.05П2 2.42
Алания
18:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.17X 6.8П2 14
Кубань
18:00
ФакелНе начат
П1 4.4X 3.5П2 1.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.8П2 1.82
Брайтон
16:00
ЛестерНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Тоттенхэм
18:30
ЧелсиНе начат
П1 5.6X 3.75П2 1.69
Вольфсбург
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.88X 3.75П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Сосьедад
17:15
СевильяНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 2.03X 3.35П2 4
Валенсия
22:00
Реал МадридНе начат
П1 4X 3.8П2 1.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
0 - 3
СампдорияЗавершен
Венеция
16:00
СпецияНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.3
Лацио
19:00
КальяриНе начат
П1 1.5X 4.7П2 6.2
Верона
19:00
РомаНе начат
П1 3.55X 3.6П2 2.07
Ювентус
21:45
МиланНе начат
П1 1.99X 3.6П2 3.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
16:30
БайерНе начат
П1 3.15X 3.8П2 2.19
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
2 - 1
Монако2 тайм
П1 1.29X 4.33П2 21
Реймс
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.26X 3.15П2 3.55
Труа
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.42X 3.5П2 2.95
Клермон
16:00
БрестНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.2
Анже
16:00
НантНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.95
Марсель
18:00
РеннНе начат
П1 1.84X 3.7П2 4.4
ПСЖ
21:45
ЛионНе начат
П1 1.41X 5.6П2 6.6

Бубнов: не удивлюсь, если уже зимой Агаларов перейдет в один из больших российских клубов

Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал игру "Уфы" и ее нападающего Гамида Агаларова.
Фото: Getty Images
- Башкирская команда лишний раз доказала, что сегодня является играющей и умеющей атаковать, а Агаларов - что обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережение, приличная скорость, голевое чутье, реализация, результативность - всё это про него. Не удивлюсь, если уже в зимнее трансферное окно он перейдет в один из больших российских клубов, которые уже следят за ним. Не за горами и главная сборная. Если, конечно, продолжать в том же духе, - цитирует Бубнова Sportbox.

"Уфа" в восьмом туре Российской премьер-лиги одержала на своем поле волевую победу над "Химки" со счетом 3:2. В составе команды из столицы Башкортостана дублем отметился 21-летний нападающий Гамид Агаларов, для которого эти забитые голы стали седьмым и восьмым в чемпионате. Теперь футболист единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ - на счету его ближайших преследователей 6 забитых мячей. Также дублем в матче "Уфа" - "Химки" (3:2) отметился полузащитник гостей Денис Глушаков, который один из голов забил с пенальти.


Теги: УФА Агаларов Бубнов
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