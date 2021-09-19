- Башкирская команда лишний раз доказала, что сегодня является играющей и умеющей атаковать, а Агаларов - что обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережение, приличная скорость, голевое чутье, реализация, результативность - всё это про него. Не удивлюсь, если уже в зимнее трансферное окно он перейдет в один из больших российских клубов, которые уже следят за ним. Не за горами и главная сборная. Если, конечно, продолжать в том же духе, - цитирует Бубнова Sportbox.
"Уфа" в восьмом туре Российской премьер-лиги одержала на своем поле волевую победу над "Химки" со счетом 3:2. В составе команды из столицы Башкортостана дублем отметился 21-летний нападающий Гамид Агаларов, для которого эти забитые голы стали седьмым и восьмым в чемпионате. Теперь футболист единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ - на счету его ближайших преследователей 6 забитых мячей. Также дублем в матче "Уфа" - "Химки" (3:2) отметился полузащитник гостей Денис Глушаков, который один из голов забил с пенальти.
Бубнов: не удивлюсь, если уже зимой Агаларов перейдет в один из больших российских клубов
Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал игру "Уфы" и ее нападающего Гамида Агаларова.
Фото: Getty Images