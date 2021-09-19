- У "Ростова" сейчас серьезные проблемы. Игра вынужденно строится от обороны с расчетом на контратаки и стандарты. Еще недавно в средней линии комбинировали Норманн, Еременко, Попов, а сейчас никого из них нет в команде, Мамаев после травмы, Хашимото не мог сыграть. В составе все равно есть достаточно квалифицированных футболистов, но новые сочетания нужно наигрывать, причем по ходу сезона. <...> Причина слабого отрезка сезона в комплексе факторов: уход игроков, травмы, смена тренера. Cловом, коренные быстрые перемены. Семину предстоит проделать очень большую работу, но я верю, что он вернет "Ростов" в десятку, - цитирует Бубнова Sportbox.
"Ростов" в матче 8 тура Российской премьер-лиги уступил на выезде "Крыльям Советов" со счетом 2:4. Забитыми голами в составе желто-синих отметились Николай Комличенко с передачи Понтуса Альмквиста, совершившего отличный фланговый проход, и Данил Глебов. Все голы ростовчане пропустили после грубейших ошибок в обороне, а первый из них стал следствием автогола в исполнении Бартоломеу Баштуша. После 8 сыгранных матчей "Ростов" с 6 очками занимает промежуточную 13 строчку турнирной таблицы. Желто-синие начинали сезон с главным тренером Валерием Карпиным, но после второго тура специалист покинул команду из-за невозможности совмещения постов в клубе и сборной России, после этого в "Ростове" Карпина сменил 74-летний экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин.
Бубнов: у "Ростова" сейчас серьезные проблемы
Фото: Sportbox