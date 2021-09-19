- Кто меня впечатлил из игроков команды в первые дни? Кварацхелия - он очень хороший дриблер, у него отличная скорость и техника. Думаю, Хвича станет большим игроком. Хвича всегда идет в обводку, и его не пугает, когда перед ним двое или трое соперников. Он уверен в себе, - приводит слова Дрейера "СЭ".
20-летний атакующий полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия в текущем сезоне принял участие в 7 матчах (5 в Российской премьер-лиге и 2 в Лиге конференций) и записал на свой счет 1 забитый гол и 1 результативную передачу. Свой голевой пас Хвича отдал новичку "Рубина" Андерсу Дрейеру в моменте с его дебютным голом за казанский клуб.
Дрейер: Кварацхелия станет большим игроком. Его не пугает, когда перед ним двое-трое соперников
Датский полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер высказал мнение о своем партнере по команде грузинском хавбеке Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"