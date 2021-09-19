Хавбек "Рубина" Дрейер рассказал, за какой клуб болеет с самого детства

Атакующий полузащитник "Рубина" Андрес Дрейер назвал клуб, болельщиком которого является с детских лет.

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В 2005 году "Ливерпуль" встречался в финале Лиги чемпионов с "Миланом". После первого тайма мерсисайдцы проигрывали финальный матч со счетом 0:3, однако сумели переломить ход игры, сравняли счет и стали победителями турнира в серии пенальти. В сезоне-2019/2020 "Ливерпуль" после 30-летнего перерыва стал победителем чемпионата Англии. - Болею за "Ливерпуль" с самого раннего возраста, как только начал смотреть футбол. Финал Лиги чемпионов-2005 против " Милана " - великий матч. У меня вся комната была увешана календарями и плакатами с "Ливерпулем". Каждое Рождество мне дарили все подарки с символикой "красных". Я прямо настоящий фанат клуба, - передает слова Дрейера " СЭ ".В 2005 году "Ливерпуль" встречался в финале Лиги чемпионов с "Миланом". После первого тайма мерсисайдцы проигрывали финальный матч со счетом 0:3, однако сумели переломить ход игры, сравняли счет и стали победителями турнира в серии пенальти. В сезоне-2019/2020 "Ливерпуль" после 30-летнего перерыва стал победителем чемпионата Англии.