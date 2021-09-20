Губерниев пожелал обеим командам показать хороший футбол. Также он заявил, что игра с ЦСКА не станет ключевой для главного тренера "Спартака" Руя Витории.
"Пусть обе команды сыграют хорошо, уже всем надоело, что они играют плохо. <...> Мне совершенно не важно кто выиграет, если будет ничья со счетом 2:2, то это хороший результат. Не думаю, что для Руя Витории эта игра ключевая, лакмусовой бумажкой будут еврокубки", - сказал Губерниев.
Отметим, что матч ЦСКА - "Спартак" пройдет сегодня, 20 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Губерниев: пусть ЦСКА и "Спартак" сыграют хорошо, уже всем надоело, что они играют плохо
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак".
Фото: РИА Новости