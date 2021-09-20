Семак сообщил, что у Азмуна выявлено мышечное воспаление. При этом повреждение, вероятно, не является тяжелым, добавил тренер.
"Пропустил ли Азмун матч из-за травмы? Да. У него мышечное воспаление. Обследование ничего критичного не выявило. Надеемся отделаться небольшим сроком восстановления и к следующей игре он будет готов", - сказал Семак.
Отметим, что "Зенит" является лидером РПЛ (20 очков). "Рубин" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Семак рассказал, почему Азмун не сыграл с "Рубином"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об отсутствии форварда Сердара Азмуна в составе петербургской команды на матч восьмого тура РПЛ с "Рубином" (3:1).
Фото: "Зенит"