РФС объявит о назначении Перейры в четверг

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что о назначении португальца Витора Перейры на пост руководителя департамента судейства организации будет объявлено 23 сентября.

Фото: архив Ашота Хачатурянца

"Когда объявим Перейру? В четверг", - передает слова Хачатурянца корреспондентАндрей Бабич.Напомним, что ранее пост руководителя департамента судейства РФС покинул венгр Виктор Кашшаи.64-летний экс-арбитр Перейра работал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов, а также обслуживал финальные матчи еврокубков в течение свой судейской карьеры.Ранее в СМИ была информация, что Российский футбольный союз отказался приглашать на пост руководителя департамента судейства бывших арбитров Николу Риццоли и Бьорна Кейперса. Также в числе кандидатов назывался серб Милорад Мажич.