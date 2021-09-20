"Когда объявим Перейру? В четверг", - передает слова Хачатурянца корреспондент Rusfootball.info Андрей Бабич.
Напомним, что ранее пост руководителя департамента судейства РФС покинул венгр Виктор Кашшаи.
64-летний экс-арбитр Перейра работал на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов, а также обслуживал финальные матчи еврокубков в течение свой судейской карьеры.
Ранее в СМИ была информация, что Российский футбольный союз отказался приглашать на пост руководителя департамента судейства бывших арбитров Николу Риццоли и Бьорна Кейперса. Также в числе кандидатов назывался серб Милорад Мажич.
СМИ: португалец Перейра возглавит департамент судейства РФС
РФС объявит о назначении Перейры в четверг
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что о назначении португальца Витора Перейры на пост руководителя департамента судейства организации будет объявлено 23 сентября.
Фото: архив Ашота Хачатурянца