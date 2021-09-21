Смородская заявила, что качество футбола в московском дерби было низким. По ее мнению, этот матч свидетельствует о деградации российского футбола.
"По моему мнению, это никакое не дерби, это кошмар и ужас. Смотреть такой футбол невозможно абсолютно. Этот матч - диагноз нашему футболу. Дело в том, как шла игра - ни скорости, ни мысли, ни желания, ни агрессии. Ничего. Это ужас, а не футбол. Деградация полная", - сказала Смородская.
Отметим, что, обыграв "Спартак", ЦСКА поднялся на седьмое место в таблице РПЛ (13 очков). "Красно-белые" опустились на девятое место (10 очков).
Источник: РБ Спорт
"Кошмар и ужас. Этот матч - диагноз нашему футболу". Смородская - об игре ЦСКА со "Спартаком"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" (1:0).
Фото: ТАСС