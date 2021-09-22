Смородская заявила, что солидные выплаты спонсоров российским клубам объясняются надеждой на получение доходов в дальнейшем. По ее словам, спонсоры торопятся зайти на этот рынок, пока у них есть такая возможность.
"Большие выплаты спонсоров можно объяснить тем, что они надеются на доходы в будущем. Зайти нужно сейчас, а то потом вообще не зайдешь. Основная логика заключается в этом. Раньше, когда у нас были результаты, не было таких денег, поскольку отсутствовало понимание, что футбол может приносить такой профит", - сказала Смородская.
Источник: Спорт-Экспресс
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Смородская рассказала о причине притока больших денег в российский клубный футбол
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о причине притока больших денег в российский клубный футбол.
Фото: "Локомотив"