Ковач заявил, что руководство "Спартака" может дать главному тренеру Рую Витории время на исправление ситуации. Вместе с тем идеальным вариантом для "красно-белых" было бы назначение на пост наставника команды Станислава Черчесова, считает Ковач.
"Осталось две игры до перерыва на матчи сборных, поэтому можно дать Витории время. <...> А вообще считаю, что сейчас только Черчесов может спасти "Спартак". Он - хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант", - сказал Ковач.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 10 очков.
Источник: Sport24
Черчесов прокомментировал слухи о желании вернуться в "Спартак"
Радослав Ковач: сейчас только Черчесов может спасти "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" Радослав Ковач заявил, что Станислав Черчесов - идеальный кандидат на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: РФС