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Газизов оценил игру вратаря "Уфы" Кузнецова в матче с "Легионом-Динамо"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру вратаря Алексея Кузнецова в матче Кубка России с "Легионом-Динамо".
Фото: "Уфа"
Отметим, что "Уфа" победила "Легион-Динамо" в матче второго тура групповой стадии Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Уфимцы были сильнее в серии пенальти - 2:0. При этом Кузнецов отбил все четыре удара соперников.

Газизов после матча похвалил Кузнецова за действия в серии пенальти. Он отметил натренированность и интуицию голкипера.

"Алексей отлично сыграл пенальти. Но впереди все равно очень много работы. Конечно, отбить столько мячей - такое редко бывает. Я такого не видел по крайней мере. Это показывает и его удачу, и его профессионализм, и его интуицию, и его натренированность. Еще важный фактор - он хотел исправить ошибку, которую сам допустил", - сказал Газизов.

Источник: Матч ТВ

"Уфа" обыграла "Легион-Динамо" благодаря четырем сейвам Кузнецова в серии пенальти


Теги: Газизов УФА
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