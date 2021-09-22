Напомним, что "Крылья" победили "Знамя" в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 10:0. Эта победа стала наиболее крупной в истории турнира. Кроме того, ранее ни одна команда не забивала 10 голов в одном матче Кубка.
После матча Корниленко поделился эмоциями от разгромной победы "Крыльев".
"Впечатления от игры самые положительные. После такой крупной победы других и быть не может. Заслуга, конечно, исключительно "Крыльев". Мы знали, что "Енисей" победил "Знамя" со счетом 4:0, у нас была задача - забить не меньше, как минимум. <...> Да, могли и больше забить, но и так получился очень крупный счет", - сказал Корниленко.
Источник: Матч ТВ
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Корниленко прокомментировал разгромную победу "Крыльев" над "Знаменем"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал победу над "Знаменем" в матче Кубка России.
Фото: "Крылья Советов"