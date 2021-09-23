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Г. Иванов: к Шалимову нет никаких вопросов. Он отлично выполняет свою работу

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу над владимирским "Торпедо" (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.
Фото: РПЛ
Для екатеринбуржцев эта победа стала первой в сезоне-2021/22. Первый гол гостей уже на первой минуте матча забил Андрей Егорычев. На 16-й минуте преимущество "Урала" удвоил Андрей Панюков.

"Мы рады, что мы выиграли сегодня. У нас стоят другие цели, нужно двигаться дальше. Нам необходимо побеждать в каждом матче, мы сами загнали себя в тяжелую ситуацию. К Шалимову нет никак вопросов, и быть даже не может, человек всего полтора месяца работает. Он отлично выполняет свою работу", - приводит слова Иванова "СЭ".

В понедельник, 27 сентября, "Урал" на своем поле примет тульский "Арсенал". Матч на "Екатеринбург Арене" начнется в 17:00 мск. Подопечные Шалимова занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице, набрав в 8 матчах 3 очка. "Оружейники" располагаются на 13-й строчке, имея в активе 8 очков.

Игорь Шалимов возглавил "Урал" в августе 2021 года. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до лета 2023 года. Под его руководством "Урал" провел 6 матчей.


Теги: Иванов Г Шалимов Урал
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